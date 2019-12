A.S. Roma precisa: “In corso trattative con Friedkin, accordo non formalizzato”

editato in: da

(Teleborsa) – AS ROMA SPV LLC, società che detiene il controllo indiretto di A.S. Roma tramite la sua controllata Neep Roma Holding, fa delle precisazioni in merito ad una possibile operazione che vede coinvolto il club calcistico ed il Gruppo Friedkin, in risposta a indiscrezioni di stampa e su richiesta di Consob.

La società conferma che “sono in corso negoziazioni tra il Gruppo Friedkin e AS ROMA SPV LLC in merito ad una potenziale operazione che interessa Neep Roma Holding”, ma precisa che “ad oggi non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione di NEEP ROMA HOLDING e delle società controllate”.

“Qualsiasi operazione con il Gruppo Friedkin – informa una nota – è subordinata al completamento con esito positivo delle attività di due diligence legale sul Gruppo AS Roma”.