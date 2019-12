A.S. Roma, la vendita è cosa fatta

editato in: da

(Teleborsa) – La vendita della Roma è ormai alle fasi finali: l’attuale proprietario James Pallotta cederà il club giallorosso al texano Dan Friedkin per circa 750 milioni di euro, cifra non tutta in contanti, visto che include il debito della squadra capitolina, pari a 270 milioni di euro, e la ricapitalizzazione da 150 milioni già approvata ed ancora da realizzare.

La vendita della Roma chiude un’epoca a luci ed ombre per la squadra – Pallotta ne aveva rilevato la proprietà nel 2011 – ed apre un’altra “stagione”, sempre a stelle e strisce.

Il nuovo proprietario Dan Friedkin, 54 anni, ha un patrimonio superiore ai 4 miliardi di dollari in base alla classifica di Forbes ed una grande passione per le cose di lusso (auto ed alberghi) e per lo sport (aveva tentato di rilevare gli Houston Rockets ed ora si è dato al calcio).

Fra le sue priorità c’è lo Stadio della Roma, che a quanto pare è in dirittura d’arrivo per l’inizio lavori, ma soprattutto il nuovo proprietario dovrà risollevare il morale della squadra, messo a dura prova da vendite di eccellenti calciatori, abbandoni e performance di campionato modeste. E lo farà – a quanto si dice – essendo più presente del predecessore, affidando il club a suo figlio Ryan.

La notizia della vicinissima vendita ha messo le ali venerdì scorso alle azioni della A.S. Roma, che hanno chiuso le contrattazioni in rialzo del 6,54%.