A picco Wall Street

(Teleborsa) – Sessione da dimenticare per la Borsa USA, con il Dow Jones che sta lasciando sul terreno il 2,49%; sulla stessa linea, profondo rosso per lo S&P-500, che retrocede a 2.350,78 punti, in netto calo del 2,43%. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,41%), come l’S&P 100 (-2,5%).

Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo per l’ufficio (-3,73%), materiali (-3,68%) e utilities (-3,61%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Travelers Company (+4,61%), McDonald’s (+2,92%), Intel (+2,42%) e Boeing (+0,61%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Walt Disney, che ottiene -7,41%.

In caduta libera 3M, che affonda del 7,24%.

Pesante Caterpillar, che segna una discesa di ben -6,09 punti percentuali.

Seduta drammatica per Exxon Mobil, che crolla del 5,66%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Wynn Resorts (+15,76%), Marriott International (+11,80%), Illumina (+8,53%) e Moderna (+5,66%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Mattel, che continua la seduta con -13,29%.

Sensibili perdite per Dish Network, in calo del 12,28%.

In apnea Bed Bath & Beyond, che arretra del 9,59%.

Tonfo di O’Reilly Automotive, che mostra una caduta del 9,38%.