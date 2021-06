A picco Gamestop nonostante risultati trimestrali positivi

editato in: da

(Teleborsa) – Il Rivenditore USA di videogiochi registra una flessione del 9,25%, che rispetto alla vigilia si attesta a 274,6. Nonostante risultati trimestrali migliori del previsto, GameStop sta accusando il fatto che la SEC (Securities and Exchange Commission) sta acquisendo informazioni sulla recente volatilità che ha interessato il titolo e scontando la possibilità di vendere 5 milioni di nuove azioni.

GameStop ha anche rinnovato il suo management, assumendo due ex dirigenti di Amazon in posizioni di vertice: Matt Furlong è stato nominato CEO e Mike Recupero chief financial officer (CFO).

Operativamente ci si attende un’estensione all’ingiù della curva con area di supporto vista a 268,6 e successiva a quota 262,6. Resistenza a 284,3.