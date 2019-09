A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari spicca tra le principali Borse Europee, che mostrano buoni guadagni sulla scia delle notizie di Londra e Hong Kong. La nascita del nuovo Governo ha fatto brillare le contrattazioni di Milano e rassicurato gli investitori nazionali ed internazionali.

Nel frattempo sulla borsa di New York, lo S&P-500 si muove in rialzo dello 0,93%.

Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,103. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.546,7 dollari l’oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+4,04%), che raggiunge 56,12 dollari per barile.

In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +149 punti base, con un forte calo di 9 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,81%.

Tra i listini europei denaro su Francoforte, che registra un rialzo dello 0,96%, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,59%, e bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dell’1,21%.

Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB che mostra un balzo dell’1,58%; sulla stessa linea, in forte aumento il FTSE Italia All-Share, che con il suo +1,55% avanza a quota 23.618 punti. In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+1,36%), come il FTSE Italia Star (0,6%).

beni industriali (+3,04%), tecnologia (+2,76%) e beni per la casa (+2,59%) in buona luce sul listino milanese.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Pirelli (+6,42%), Atlantia (+5,91%), Moncler (+3,91%) e CNH Industrial (+3,06%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Diasorin, che ottiene -0,55%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, RCS (+5,52%), Banca MPS (+3,40%), Tinexta (+2,91%) e Carel Industries (+2,81%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su IMA, che continua la seduta con -1,14%.

Spicca la prestazione negativa di Salini Impregilo, che scende dell’1,11%.

Sottotono Gima TT che mostra una limatura dello 0,80%.

Deludente Piaggio, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

