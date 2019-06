A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa

editato in: da

(Teleborsa) – La borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni in attesa della riunione di politica monetaria della BCE. Le stime sono per un nulla di fatto sui tassi, che dovrebbero restare bassi ancora a lungo, mentre si attendono i dettagli delle TLTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operations), operazioni di rifinanziamento a lungo termine mirate che consentiranno alle banche di accedere a un prestito agevolato per finanziare l’economia reale.

Buone notizie dal fronte macro, con l’economia della Zona Euro in crescita nel 1° trimestre dello 0,4% su trimestre e dell’1,2% su anno.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,123. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.336,6 dollari l’oncia. Poco mosso il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 51,71 dollari per barile.

Lieve calo dello spread, che scende a +271 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,48%.

Tra le principali Borse europee ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,76%, tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dello 0,71%, in luce Parigi, con un ampio progresso dello 0,71%.

Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell’1,05% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,99% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 22.295 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,74%), come il FTSE Italia Star (0,3%).

Materie prime (+1,57%), viaggi e intrattenimento (+1,52%) e utility (+1,52%) in buona luce sul listino milanese.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Ferragamo (+3,39%), Leonardo (+2,46%) dopo aver siglato un accordo con Cdp e banche per sostenibilità catena fornitori, UBI Banca (+2,21%) e Terna (+1,75%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che ottiene -2,12%.

In rosso Amplifon, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,48%.

Tentenna Azimut, con un modesto ribasso dello 0,98%.

Giornata fiacca per Exor, che segna un calo dello 0,62%.

Riflessiva FCA +0,31% dopo aver ritirato la proposta di fusione conRenault.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Autogrill (+3,60%), doBank (+3,39%), Sias (+3,21%) e IREN (+2,85%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Falck Renewables, che ottiene -4,30%.

Spicca la prestazione negativa di Banca Popolare di Sondrio, che scende dell’1,05%.

Piccola perdita per Saras, che scambia con un -0,99%.

Tentenna FILA, che cede lo 0,78%.