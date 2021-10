A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa

(Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni, confermando la voglia di rimbalzo registrata in avvio di seduta. Un sostegno giunge anche dai derivati statunitensi che anticipano una partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, più tardi.

Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,16. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 1.755,3 dollari l’oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,62%.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a +103 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,81%.

Tra i mercati del Vecchio Continente performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,32%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,61%, e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dello 0,75%.

Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell’1,29% sul FTSE MIB, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dell’1,17%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Banco BPM, con un importante progresso del 3,60%.

In evidenza Unicredit, che mostra un forte incremento del 3,39%.

Svetta Intesa Sanpaolo che segna un importante progresso del 2,95%.

Vola BPER, con una marcata risalita del 2,85%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Azimut, che ottiene -0,68%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Tinexta (+3,54%), El.En (+3,30%), Reply (+3,18%) e Banca MPS (+3,08%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Saras, che ottiene -4,54%.

Scivola Bff Bank, con un netto svantaggio dell’1,88%.

In rosso Carel Industries, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,53%.

Spicca la prestazione negativa di GVS, che scende dell’1,45%.