A Palazzo Chigi Conte riceve i vertici di TIM e Open Fiber

(Teleborsa) – Giornata di incontri per Giuseppe Conte. Il Premier ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Open Fiber, Franco Bassanini. Il Presidente del Consiglio ha incontrato anche Fulvio Conti e Amos Genish, presidente e Amministratore delegato di TIM. L’occasione è servita per le presentazioni ufficiali tra il vertice del gruppo e il presidente”, come riferiscono fonti di palazzo Chigi. Al centro del colloquio anche lo sviluppo della banda larga.

Nei giorni scorsi sui giornali è scoppiata la querelle sulla possibile vendita da parte di TIM di Sparkle che si è trasformata in scontro con il vicepremier Luigi Di Maio che ha dato l’altolà alla cessione.