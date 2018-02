A New York prevalgono le vendite

(Teleborsa) – Si apre ancora una giornata al ribasso per la borsa di Wall Street. Non si placa dunque la spirale negativa iniziata venerdì 2 febbraio e che che ieri 5 febbraio ha visto ancora gli indici statunitensi in caduta libera. Una brutta giornata quella della borsa americana che ha condizionato anche listini azionari asiatici e europei.

Dal fronte macroeconomico, aumenta oltre le attese il deficit commerciale americano di dicembre.

Tra i risultati corporate a dare i conti oggi 6 febbraio, General Motors e Walt Disney.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones cede lo 0,37% portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata venerdì scorso 2 febbraio. Sulla stessa linea, cede alle vendite lo S&P-500, che retrocede dello 0,38%. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,02%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Johnson & Johnson (+1,19%), Chevron (+1,63%), Intel (+0,32%) e Apple (+1,59%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Travelers Company, che continua la seduta con -1,19%.

Nike mostra un ribasso dello 0,55%.

Crolla Merck & Co, con una flessione del 2,22%.

Scivola Walt Disney, con uno svantaggio dello 0,73%

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Skyworks Solutions (+11,43%), Micron Technology (+7,45%), Amgen (+0,65%) e Qualcomm (+2,19%).

Vendite a piene mani su Fiserv, che soffre un decremento del 2,60%.

In rosso Cadence Design Systems, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,35%.