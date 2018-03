A Monaco di Baviera il terzo Airbus A350-900 di Lufthansa

editato in: da

(Teleborsa) – Cresce la flotta Airbus A350-900 di Lufthansa a Monaco di Baviera con il terzo aeromobile atterrato nella sua nuova base proveniente direttamente dalla casa costruttrice di Tolosa. Con l’aggiunta di questo terzo membro della flotta, Lufthansa aggiungerà così Mumbai al programma di volo dell’A350-900.

Il primo volo verso la grande città indiana è previsto per il 16 aprile. Il nuovo velivolo, numero di serie MSN087, ora volerà per Lufthansa con “marche” di registrazione D-AIXC.

Il primo A350-900 era arrivato a Monaco all’inizio di febbraio e 15 giorni dopo il secondo. Le destinazioni di Lufthansa servite da Airbus A350-900 sono per il momento due, ma presto aumenteranno appunto a tre: Dehli, volo inaugurato il 14 febbraio, Boston il 14 marzo e Mumbai dal 16 aprile. Sono in totale 10 i nuovi Airbus di questo tipo che la compagnia aerea tedesca ha deciso di “posizionare” a Monaco di Baviera.

L’A350-900 ha la capacità di trasportare 293 passeggeri, 48 in Business Class, 21 in Premium Economy Class e 224 in Economy Class.