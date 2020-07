A Milano un master in aviation management

editato in: da

(Teleborsa) – Presentato oggi a Milano, nella sede della LUM School of Management dell’Università LUM, il Master in Aviation Management EMAVIM, progetto unico nel panorama formativo italiano sul tema dell’aviazione. Alla conferenza di presentazione, presieduta dal Magnifico Rettore dell’Università LUM Jean Monnet, Emanuele Degennaro, hanno partecipato personalità del mondo istituzionale legate al mondo delle politiche aerospaziali italiane.

La partnership tra la School of Management dell’Università LUM Jean Monnet, SEAS srl, AEA (prima accademia di alta formazione per tecnici di manutenzione aeronautica, certificata Enac) e MB 4.0 ha dato vita al primo ed unico master in Italia per formare manager nel settore Aviation, sotto la direzione scientifica del Marco Bacini e del Alessandro Cianciaruso, presidente di Aircraft Engineering Academy e amministratore delegato di SEAS.

Il master svolto nella formula executive, ha suscitato da subito vivo interesse non solo per la sua unicità ed innovatività ma soprattutto per le opportunità lavorative che verrebbero ad aprirsi sia per i professionisti che già operano ed occupano posizioni nel settore con un accrescimento del proprio bagaglio culturale che per giovani che in tal modo potrebbero affacciarsi a questo mondo con qualificate e specifiche competenze.

Pari interesse e attenzione è stata suscitata dalle figure di alto profilo professionale che hanno dato la loro disponibilità all’insegnamento. Nell’organico dei docenti della faculty sono presenti, tra gli altri: Emilio Bellingardi, direttore generale SACBO, Amelia Corti CEO di BIS (BGY International Services), Lorenzo Mantegazza Security Manager di SACBO, Elia Pistola Regional Director SEAS operazioni Ryanair in Italia, Enrico Maria Malato Regional Manager SEAS operazioni Ryanair in Italia, Ellia Vantini Training Manager AEA (Aircraft Engineering Academy), Remy Cohen e Federico Maria Alberto Caligaris della Cohen & Co Advisers, Luigi Contessi Ceo UBEFLY, Marco Bacini founder di MB4.0 Group.

L’attività formativa sarà poi affiancata dall’istituzione di un osservatorio permanente dedicato allo studio, approfondimento e ricerca in un mondo affascinate ed in continua evoluzione come quello aeronautico nelle diverse declinazioni.