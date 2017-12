A Gruppo Uvet il 100% di Blue Panorama. Pronto il rilancio

(Teleborsa) – Il Gruppo Uvet acquisisce il 100% delle azioni di Blue Panorama Airlines. La compagnia aerea chiuderà così l’esercizio 2017 con un fatturato in crescita oltre i 240 milioni, ed è ora pronta al rilancio.

“L’obiettivo è fare di Blue Panorama una compagnia integrata verticalmente all’interno di un gruppo leader della mobility e del turismo – ha commentato Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet – e con l’acquisizione il perimetro del Gruppo si allarga. Siamo all’alba di una nuova sfida che si configura come una premessa per una grande crescita. E’ un business molto articolato, ma crediamo nel rilancio di Blue Panorama e la mia ambizione è che la compagnia aerea possa far crescere ulteriormente il Gruppo. Siamo un vettore di nicchia, ma vogliamo comunque essere protagonisti. Stiamo già pensando di intervenire gradualmente sull’espansione della flotta”.

“La cessione perfezionata rappresenta l’epilogo di un complesso processo di ristrutturazione iniziato oltre 3 anni fa – ha spiegato Giuseppe Leogrande, Commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria – e oltre al risanamento dell’azienda, obiettivo primario dell’operazione, preme sottolineare come, nel corso dell’intero periodo commissariale, la compagnia non abbia fatto ricorso ad ammortizzatori sociali di alcun genere, contando su un organico attivo di circa 500 dipendenti, tutti ricompresi nel perimetro della cessione, ai quali va il mio ringraziamento per gli sforzi profusi in questi anni, unitamente al mio migliore augurio per il futuro”.

“Questo non sarebbe stato possibile senza il supporto costante degli Organi della Procedura (Ministero dello Sviluppo Economico e Comitato di Sorveglianza) – ha sottolineato Leogrande – ai quali va il mio plauso per la stretta collaborazione, anche nelle fasi più delicate di questa lunga e articolata gestione”.

A fine Novembre Blue Panorama Airlines, a seguito dell’accordo siglato con il tour operator cinese Phoenix Travel Worldwide, ha inoltre comunicato l’avvio di cinque nuove rotte con destinazione Cina con partenze e arrivi da Bologna.