A FS Italiane “premi” per “Innovazione e Recruiting&...

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppe Ferrovie dello Stato campione di innovazione con il “Programma Innovate”al Premio dei Premi 2018 categoria “Industria e servizi” e al primo posto nel Ranking generale della società svedese di talent communication Potential Park per la migliore esperienza di ricerca di lavoro online. Due riconoscimenti che confermano da un lato l’impegno di FS Italiane per affermare la centralità delle persone, vera forza dell’azienda e risorsa fondamentale per la crescita del Gruppo, dall’altro, il ruolo dell’innovazione quale strumento ideale per migliorare la sostenibilità dei processi industriali.

In particolare, il Programma Innovate è stato selezionato dalla giuria del Premio dei Premi ed è stato premiato a Palazzo Madama dal Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Il programma di imprenditorialità aziendale Innovate è nato all’interno di FS Italiane per sviluppare nuove idee di business. E’ stato avviato a maggio 2018 con il lancio di una call for ideas e contributors tra i dipendenti. Tra le oltre mille idee raccolte e le quasi 700 candidature di supporter operativi per lo sviluppo delle idee, a dicembre 2018 è stato premiato il progetto Tresure Co-Island, che prevede la riqualificazione e trasformazione del patrimonio immobiliare di FS Italiane, non più funzionale alle attività ferroviarie, in spazi di co-working dallayout innovativo.

Il Gruppo, inoltre, si è anche posizionato al primo posto nella classifica della società svedese Potential Park come l’azienda più apprezzata da studenti e neolaureati per la migliore esperienza di ricerca di lavoro online. FS Italiane, infatti, è risultata prima nel ranking generale fra le 50 aziende nazionali, su oltre 730 globali, e ha scalato la classifica nelle categorie Career Website e Mobile, per l’uso semplice e chiaro della sezione “Lavora con noi” del sito web fsitaliane.it , sia da desktop che da device mobili.