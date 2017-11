A Ecomondo 2017 FS Italiane promuove la mobilità sostenibile

(Teleborsa) – La mobilità collettiva integrata e sostenibile, come una delle soluzioni attuabili per tutelare l’ambiente, è il tema portante della presenza del Gruppo FS Italiane, all’edizione 2017 di Ecomondo, la Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile, in programma a Rimini.

FS Italiane nel proprio spazio espositivo (Padiglione B7) presenterà progetti e laboratori formativi sulla mobilità collettiva integrata in collaborazione con Legambiente.

In particolare, Trenitalia illustrerà le iniziative Enjoy, Bicincittà, la neo collaborazione con MyTaxi, e presenterà, in video, le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei nuovi treni Rock e Pop destinati al trasporto regionale e pendolare. Treni concepiti pensando anche all’efficienza energetica.

Venerdì 10 novembre, Claudia Cattani, Presidente di RFI, presenterà in anteprima, la nuova edizione dell’Atlante di viaggio lungo le ferrovie dismesse. Una nuova versione, illustrata e aggiornata, dei caratteristici percorsi ciclopedonali realizzati riconvertendo alla mobilità dolce 1.350 km di linee ferroviarie non più in uso. Inoltre, sarà proiettato un video realizzato della Fondazione FS dedicato alla mobilità dolce.

Obiettivo delle Ferrovie dello Stato Italiane è diffondere sempre più la cultura della mobilità integrata, ponendo “massima attenzione alla questione ambientale” in linea col Piano industriale 2017-2026, incardinato su cinque pilastri (infrastrutture integrate, mobilità integrata, logistica integrata, espansione internazionale e digitalizzazione), creando “sinergie fra stakeholders, tecnologie e infrastrutture” per favorire lo shift verso modalità di spostamento più efficienti e meno inquinanti per passeggeri e merci.