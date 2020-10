A due velocità la Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza contrastata per la borsa di Wall Street dopo che le richieste di sussidio alla disoccupazione sono scese per la seconda settimana consecutiva, ai minimi da marzo. Altro dato macroeconomico che sostiene il sentiment degli investitori è la lettura preliminare del PIL del terzo trimestre 2020 che ha indicato un rimbalzo pari al 33,1%, superiore alle attese. Sullo sfondo resta tuttavia la cautela, a causa del panico per il balzo record dei nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti e in Europa.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 26.542 punti, mentre, al contrario, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,38%, portandosi a 3.283 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,9%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,54%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni (+1,07%), informatica (+1,01%) e beni di consumo secondari (+0,49%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-1,53%), finanziario (-0,56%) e utilities (-0,43%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Apple (+2,10%), Visa (+1,43%), Microsoft (+0,87%) e Raytheon Technologies (+0,67%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Walgreens Boots Alliance, che continua la seduta con -1,88%.

In rosso Chevron, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,72%.

Spicca la prestazione negativa di Travelers Company, che scende dell’1,12%.

Sottotono Exxon Mobil che mostra una limatura dello 0,78%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Cognizant Technology Solutions (+6,77%), Bed Bath & Beyond (+5,00%), Moderna (+3,47%) e Facebook (+2,68%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ebay, che prosegue le contrattazioni a -8,58%.

Sessione nera per Western Digital, che lascia sul tappeto una perdita del 2,90%.

In caduta libera Amgen, che affonda del 2,22%.

Pesante Gilead Sciences, che segna una discesa di ben -2,17 punti percentuali.