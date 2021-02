A Dubai nasce Vaccine Logistics Alliance

editato in: da

(Teleborsa) – Dubai ha creato la Vaccine Logistics Alliance per velocizzare la distribuzione dei vaccini per il Covid-19 nei Paesi in via di sviluppo, nei quali le rispettive popolazioni sono state duramente colpite dalla pandemia e dove il trasporto farmaceutico e logistica sono più complessi. L’alleanza sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di stakeholder, tra i quali produttori farmaceutici, spedizionieri, agenzie governative e altri attori coinvolti nel trasporto dei vaccini.



L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato l’obiettivo per l’equa distribuzione di due miliardi di dosi di vaccini per il Covid-19 nel corso del 2021. Iniziativa, denominata COVAX, a cui la Dubai Vaccines Logistics Alliance intende offrire supporto coinvolgendo le infrastrutture di Dubai Airports e dell’International Humanitarian City, il più grande hub al mondo per quanto riguarda la logistica delle azioni umanitarie.

Emirates SkyCargo dispone di oltre 15,000 metri quadrati di spazio adibito al mantenimento della catena del freddo, indispensabile per il trasporto dei vaccini.