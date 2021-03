8 Marzo, Vodafone impegnata per la parità di genere e contro ogni forma di violenza

editato in: da

(Teleborsa) – #ScrivoPerUnAmica: una raccolta di storie dedicate alle diverse forme di violenza di genere. In occasione della Giornata Internazionale della donna, la Fondazione Vodafone, forte del successo del manifesto e della campagna #ChiedoPerUnAmica, prosegue le iniziative di sensibilizzazione alla non violenza e di impegno per la parità di genere e la valorizzazione del talento femminile.

#ScrivoPerUnAmica, iniziativa creata insieme a We Are Social, è una raccolta di storie dedicate alle diverse forme di violenza di genere, con le introduzioni di Ambra Angiolini e della Presidente di Fondazione Vodafone Marinella Soldi. Le storie sono raccontate da un collettivo di scrittrici composto da Cristina Caboni, Cristina Chiperi, Clizia Fornasier, Giulia Muscatelli, Marzia Sicigano e Giada Sunda, a cui si aggiunge un capitolo speciale con la graphic novel di Fumettibrutti aka Josephine Yole Signorelli.

L’ebook, scaricabile gratuitamente dalla homepage di Fondazione Vodafone, è accompagnato dal un video di lancio dell’iniziativa, in onda oggi 8 marzo sulle principali emittenti televisive e digitali, e da una serie di approfondimenti nelle prossime settimane sui canali social di Vodafone.

Per contrastare la violenza contro le donne, Vodafone ha introdotto anche una serie di iniziative a tutela della vita professionale delle proprie dipendenti, fra cui il lavoro agile, il sostegno alla famiglia (turni agevolati, part-time ecc) ed alla maternità (4 mesi di congedo facoltativo in aggiunta ai cinque mesi di maternità per lege), oltre ad un supporto per le donne in menopausa, dopo che una ricerca ha evidenziato lo stato di disagio sul lavoro derivante da questa condizione.

E ancora, l’impegno dell’azienda si è sviluppato anche nella ricerca attiva di donne con profili STEM per le candidature e le assunzioni e la creazione di una cultura meritocratica che valorizzi il talento femminile e promuova l’eccellenza. In Vodafone Italia le donne occupano un alto livello di occupazione, anche nelle posizioni manageriali, e nell’ultimo anno le dirigenti donne sono aumentate del 9%, arrivando a rappresentare il 34% del totale dei dirigenti.

Una iniziativa della Fondazione Vodafone, in collaborazione con CADMI – Casa delle Donne Maltrattate e Polizia di Stato, ha portato allo sviluppo dell’app gratuita Bright Sky. Un’applicazione dedicata alle donne che subiscono violenze e maltrattamenti, che mette a disposizione servizi informativi, tra cui la mappatura dei servizi di supporto su tutto il territorio nazionale, la chiamata rapida al 112, questionari per valutare il rischio di una relazione e per sfatare stereotipi e luoghi comuni sul fenomeno della violenza.