8 dicembre, giornata di manifestazioni in Italia: a Roma arriva Salvini, a Torino sfilano i No-Tav

(Teleborsa) – Nel giorno della Festa dell’Immacolata, Salvini chiama a raccolta i suoi. La Lega si riunisce a piazza del Popolo a Roma: appuntamento per i militanti alle ore 12:00. La manifestazione è stata annunciata da Matteo Salvini a fine ottobre. “Abbiamo fissato per l’Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di liberazione, di coraggio, di onestà e crescita”, aveva detto il responsabile del Viminale

NO-TAV SFILANO A TORINO – Anche a Torino è il giorno della mobilitazione. In piazza scendono i No-Tav, il popolo dei contrari alla realizzazione della Torino-Lione, che incassano la benedizione di Beppe Grillo attraverso un post: “Ci guadagnerà soltanto chi la costruirà”, scrive. “La parola progresso implica una nozione sociale di miglioramento della qualità della vita. Qualcosa che nulla c’entra con la Tav”.

Lega e CinqueStelle dunque ancora divisi visto che non è certo mistero che sull’argomento le posizioni sono opposte: se da un lato Luigi Di Maio ha ripetutamente temporeggiato per non scatenare le ire della base pentastellata in agitazione sull’argomento, dall’altro c’è Salvini che si è schierato a favore più volte.