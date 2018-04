730/2018: disponibili ora i modelli bilingue in Tedesco e Sloveno

editato in: da

Moduli 730 per chi vive sul confine, si tratta dell’iniziativa promossa dall’Agenzia delle Entrate a favore dei contribuenti. Il modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2018, infatti, è disponibile sia in tedesco che in sloveno. Questa versione è stata pensata dall’agenzia appositamente per i cittadini italiani residenti in aree di confine, che potranno così compilare la dichiarazione senza difficoltà. Il modello dovrà essere presentato entro il 7 luglio al sostituto d’imposta, oppure entro il 23 luglio ad Agenzia, Caf oppure professionisti.

Inoltre è importante sapere che, insieme al modello, sul sito dell’Agenzia delle Entrate (nell’apposita sezione dedicata) sono state rese disponibili anche le relative istruzioni per compilarlo.

Entrambe le traduzioni dei modelli 730 sono state approvate con il provvedimento del 15 gennaio. In tedesco sono disponibili anche altri documenti che dovranno essere utilizzati per le dichiarazioni 2018 in riferimento al periodo di imposta 2017. Si tratta dei modelli Iva, Iva base, Iva 74 – bis e Certificazione Unica.

Cercando sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la versione bilingue (sloveno – italiano e tedesco – italiano) del modello 730, mentre le istruzioni per la compilazione sono disponibili unicamente in sloveno o tedesco.

Una grande novità relativa alla compilazione del 730 del 2018 è quella che ha visto la modifica della data di scadenza per l’invio telematico, che abbiamo detto essere il 23 luglio, per coloro che inviano da soli la dichiarazione o che lo fanno tramite intermediari che hanno ricevuto la necessaria autorizzazione. Resta uguale la scadenza prevista per il 730 ordinario, che andrà consegnato entro il 7 luglio 2018.

È, invece, dal 2 maggio che si può modificare, integrare accettare o trasmettere la dichiarazione precompilata tramite l’applicazione web.

Ma non solo novità sulle tempistiche, perché sono previste nuove spese detraibili in diversi settori come quello medico, veterinario e scolastico. Queste voci sono state inserite lo scorso anno e che andranno ad influire sulla dichiarazione 2018. Fra queste possiamo ricordare farmaci da banco e psicologi, per fare due esempi. Le detrazioni 730 sono anche relative al Bonus casa oppure leasing prima casa.

Grazie alla nuova modulistica bilingue introdotta, anche i contribuenti italiani che vivono in zone confinanti, e che possono avere necessità di un modulo differente e più chiaro, hanno a disposizione questa importante e utile novità.