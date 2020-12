5G, Vodafone: superato 90% copertura a Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Vodafone annuncia di aver superato il 90% di copertura 5G della popolazione nella città di Milano che si conferma la capitale europea del 5G.

“Con la copertura di oltre il 90% della città e con gli oltre 40 progetti 5G della nostra sperimentazione, Milano si conferma capitale europea del 5G – commenta Aldo Bisio, Amministratore Delegato di Vodafone Italia. L’emergenza che stiamo vivendo ha acuito l’importanza per il Paese di disporre di una infrastruttura di telecomunicazioni moderna e ha accelerato l’adozione di modelli digitali da parte di imprese e amministrazioni – aggiunge Bisio. Proseguiamo con la nostra strategia di investimenti per accompagnare la trasformazione digitale del Paese. Il 5G non è solo una opportunità ma una necessità per sostenere il trend di crescita esponenziale della domanda di dati, accelerata dalla pandemia“.

A giugno 2019 Vodafone Italia aveva lanciato il 5G su rete commerciale, prima in Italia, a Milano e 28 Comuni dell’area metropolitana, a Roma, Torino, Bologna e Napoli.

Vodafone – chiarisce la nota ufficiale – “ha realizzato tutti i 41 progetti previsti dalla sperimentazione 5G di Milano, promossa dal Ministero dello Sviluppo economico in collaborazione con 38 partner, di cui è capofila. Forte dell’esperienza maturata con la sperimentazione di Milano in 7 diversi ambiti – che vanno dalla sanità alla sicurezza, dalla mobilità all’industria – Vodafone sta realizzando soluzioni 5G commerciali per i primi clienti Business e coperture 5G dedicate a supporto della digitalizzazione delle imprese”.

Oltre alla sperimentazione di Milano, Vodafone ha vinto altri due bandi di sperimentazione 5G promossi dal MiSE i cui progetti verranno realizzati su rete commerciale.

A Genova, avviati i lavori per realizzare, in partnership con il Comune di Genova, AMT di Genova, CNR, Leonardo e Start4.0, quattro progetti 5G dedicati alla sicurezza delle infrastrutture stradali e alla smart mobility, implementando anche una prima versione di network slicing con l’obiettivo di assicurare elevati livelli di performance e continuità.

A Catanzaro Vodafone, in partnership con la Provincia di Catanzaro, l’Università degli Studi “Magna Graecia”, il consorzio Biotechnomed e diverse startup innovative locali, partecipa alla sperimentazione di soluzioni multimediali nelle due più grandi aree verde della città: il Parco della Biodiversità e Villa Margherita. Queste soluzioni, applicate alle strutture museali ed espositive, saranno strutturate in modo da promuoverne la fruizione anche da parte di persone con disabilità.