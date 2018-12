5G, Vodafone accende il futuro a Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Milano raggiunge l’80% di copertura in 5G della rete Vodafone, conquistando di fatto il primato europeo. Il colosso delle tlc non punta soltanto a raggiungere il 100% entro la fine del 2019, ma intende anche estendere il servizio ad altre 5 grandi città italiane: Roma, Firenze, Napoli, Torino e Bologna.

I benefici ed i nuovi servizi che saranno possibili grazie alla rete 5G saranno visibili da subito: a gennaio saranno installate telecamere in altra risoluzione in stazione centrale ed è già in corso di sperimentazione un sistema di telemedicina per gli operatori di primo soccorso, oltre ad un postino-robot, Yape, protagonista di una vivace attività di testing al Politecnico di Milano.

Teleborsa ha intervistato Sabrina Baggioni, direttrice del programma 5G Vodafone, ha parlato degli ottimi risultati dlela sperimentazione del 5G.

La direttrice ha spiegato infatti che la buona riuscita della sperimentazione voluta dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha consentito di avviare concretamente una serie di servizi prima impossibili in particolare tre esempi che sono quasi pronti a diventare realtà: un servizio di realtà aumentata, in grado di mostrare il modello di un cantiere in 3D, ma anche una ricostruzione di un sito archeologico; un servizio di telesorveglianza in alta risoluzione, che consentirà di monitorare le nostre strade direttamente dalle macchine delle forze dell’ordine, oppure attraverso droni appositamente progettati; infine un servizio di telemedicina su strada attraverso le ambulanze, che verranno “connesse” e renderanno incredibilmente tempestivo l’intervento del medico, che potrà analizzare il paziente attraverso gli strumenti presenti sul mezzo di primo soccorso.

Fabio Boccia della CRI – Croce Rossa Italiana ha spiegato a Teleborsa come funzionerà questo servizio, mostrandolo sul campo.