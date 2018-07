5G, Retelit e Go Internet siglano accordo connettività ad alta velocità

editato in: da

(Teleborsa) – GO internet, provider che opera nel 4G e 4.5G LTE, e Retelit, uno dei principali operatori italiani di servizi dati e infrastrutture, hanno siglato un accordo della durata di 5 anni rinnovabili per la fornitura di connettività ultra-broadband e a banda dedicata in fibra ottica ad alta velocità finalizzata a preparare la rete di GO internet all’evoluzione verso il 5G.

Il servizio di trasporto ultra broadband di Retelit, essendo molto versatile e scalabile in base a esigenze specifiche, farà infatti fronte alle richieste di banda per preparare l’attuale rete 4.5G di GO internet a un adeguamento verso lo standard 5G.