5G, Huawei: bene decisione UE

(Teleborsa) – “Huawei accoglie con favore la decisione europea, che consente a Huawei di continuare a partecipare allo sviluppo del 5G in Europa. Questo approccio privo di pregiudizi e basato sui fatti riguardo alla sicurezza del 5G consente all’Europa di disporre di una rete 5G più sicura e più veloce”.

Questo il commento tramite una nota del gigante delle telecomunicazioni cinese dopo che, nella giornata di oggi, l’UEha dettato le linee guida per la creazione della rete 5G europea, raccomandando ai Paesi membri di limitare con misure ad hoc l’interferenza di fornitori extra-europei “a rischio”.

“Huawei – si legge – è presente in Europa da circa 20 anni e ha una comprovata esperienza in termini di sicurezza. Continueremo a lavorare con i Governi e l’industria europei per sviluppare standard comuni per rafforzare la sicurezza e l‘affidabilità della rete”.