5G, Di Maio: “Rafforzare accordi Italia-Usa su sicurezza infrastrutture strategiche”

(Teleborsa) – “Siamo alleati degli Usa e condividiamo le preoccupazioni su determinate infrastrutture strategiche come il 5G. Non abbiamo nessuna intenzione di partecipare ad accordi commerciali che possano ledere la nostra sovranità come Stato”. È quanto ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo l’incontro, a Villa Madama, con il segretario di stato Usa Mike Pompeo.

“Le preoccupazioni hanno portato a nuova normativa in Italia che ci rende uno dei paesi più avanzati sulla sicurezza riguardo al 5G”, ha sottolineato il titolare della Farnesina aggiungendo che che in futuro, spera “si possano rafforzare di più gli accordi tra Italia e Stati Uniti per mettere in sicurezza le infrastrutture strategiche”.

Nel dettaglio Di Maio ha ricordato che in Italia il Governo ha creato “una Golden power sul 5g” e “appena approvato un decreto legge sulla sicurezza cibernetica” oltre all’istituzione di “un comitato che verificherà la corretta funzionalità dei sistemi che riguarderanno infrastrutture strategiche”.

Tra i temi sul tavolo dei colloqui anche la Libia, i dazi e il contributo italiano alla Nato.