4AIM SICAF, assemblea approva bilancio 2020

(Teleborsa) – L’Assemblea di 4AIM SICAF, focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, si è riunita oggi in prima convocazione ed ha approvato all’unanimità il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Il prospetto proposto dal Consiglio di Amministrazione conferma la generazione di utili da realizzi per 1.841.038 euro (413.105 euro al 31 dicembre 2019), minusvalenze da valutazione per -2.066.947 euro (+111.791 euro al 31 dicembre 2019) e un risultato negativo della gestione investimenti per -115.551 (positivo per 539.381 euro al 31 dicembre 2019). L’esercizio si chiude con una perdita pari a -1.844.528 euro (-434.734 euro al 31 dicembre 2019), riportata a nuovo.