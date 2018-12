40°Sigep: inaugurato il nuovo format ispirato al gifting aeroportuale

editato in: da

(Teleborsa) – Inizia domenica 20 gennaio, all’interno del 40° SIGEP, la fiera al fianco degli operatori con le eccellenze agroalimentari del territorio. Al quartiere fieristico di Rimini saranno inaugurati due nuovi spazi dedicati alle centinaia di migliaia di visitatori delle manifestazioni di Italian Exhibition Group. Il primo è “La Bottega”, aperta anche a prodotti temporary legati alla stagionalità, con la possibilità per le aziende di proporli nel periodo di disponibilità, il cui format trae ispirazione dal gifting aereoportuale.

Con l’opzione di spedizione a domicilio ad allettare molti gli habitué delle fiere, all’interno di questo spazio verrà ospitato un corner fisso coi prodotti di San Patrignano: vini, formaggi, prodotti da forno e il non food come pelletteria e tessuti.

La presenza di San Patrignano rientra fra le iniziative dell’accordo siglato fra la Comunità e Italian Exhibition Group, che, cogliendo le rispettive esperienze, mira a sviluppare e promuovere progetti commerciali e strategici.

Nella seconda area, denominata “L’Asporto”, sarà presente un fast food di proposte provenienti dalle aziende del territorio, -che già dal nome fa capire di avere in sé la possibilità del take away- dedicato al pasto veloce, con tramezzini gourmet e linee speciali gluten free e vegan, quindi ideali anche per consumatori soggetti ad allergie.

Un’opportunità aggiuntiva rispetto all’offerta dei bar e dei ristoranti già presenti in fiera, sia per tipologia di servizio sia per caratteristiche dei prodotti offerti.