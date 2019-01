40° SIGEP, caffè e cioccolato diventano internazionali

editato in: da

(Teleborsa) – Al 40° SIGEP, la parola d’ordine per le filiere del caffè e del cioccolato è internazionalizzazione. Nella giornata di oggi, 22 gennaio, il Salone del dolce organizzato da Italian Exhibition Group ha ospitato il “Coffee & cocoa growing regions”, progetto avviato insieme a IILA (Organizzazione Internazionale Italo Latino-Americano) anche grazie al supporto del Comitato Italiano del Caffè-Consorzio Promozione Caffè, CEFA il seme della solidarietà e la Specialty Coffee Association.

Nato per dare spazio alle relazioni tra Italia e Centro America, il progetto ha consentito ai partner di organizzarsi per sviluppare una ricerca sulle problematiche e le prospettive dei paesi membri, favorendo la creazione di reti utili allo scambio, all’assistenza e all’azione comune. In tema di cioccolato, la kermesse di Rimini ospita anche “Cacao e cioccolato 2.0. Qualità produttiva e qualità sensoriale”, area interamente dedicata al cioccolato estero, dove IILA ha accolto i rappresentanti di Ecuador, El Salvador, Venezuela, Honduras. Qui, con la collaborazione dell’International Institute of Chocolate and Cacao tasting, si tengono degustazioni guidate di cacao.

Presente oggi anche l’On. Paolo De Castro, Primo Vice Presidente Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale al Parlamento Europeo, secondo cui il SIGEP “E’ un palcoscenico internazionale per imprese vocate all’export che vanno tutelate applicando rigorosamente le norme per chi esporta tecnologie e le certificazioni di qualità per i prodotti alimentari”.

Intanto, nella giornata di ieri, il SIGEP di Rimini ha ospitato la selezione per la partecipazione al prossimo Campionato Mondiale di Pasticceria Femminile, “The Pastry Queen 2020”. Sul podio, la giovane pastry chef Sahron Coppola che rappresenterà l’Italia nella competizione internazionale.