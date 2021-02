3M investirà 1 miliardo di dollari in 20 anni per nuovi obiettivi di sostenibilità

editato in: da

(Teleborsa) – 3M, colosso statunitense del settore industriale, investirà 1 miliardo di dollari nei prossimi 20 anni per accelerare il raggiungimento di nuovi obiettivi in campo ambientale. Questi includono l’azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050, la riduzione dei consumi idrici del 25% nei propri impianti, la restituzione all’ambiente di acqua di qualità superiore dopo averla impiegata per le attività produttive.

“Insieme alla crescita, siamo determinati ad assumere un ruolo guida nella tutela dell’ambiente, nell’equità, nella giustizia sociale e nella governance aziendale”, ha dichiarato il presidente e CEO di 3M Corporation, Mike Roman. 3M prevede di ridurre, rispetto al 2019, le emissioni di gas serra del 50% nelle sue attività produttive entro il 2030, dell’80% entro il 2040, e del 100% entro il 2050.

3M prevede di ridurre i consumi idrici sia nei prossimi mesi che nel lungo termine: una riduzione del 10% entro il 2022, del 20% entro il 2025 e del 25% entro il 2030 (sempre rispetto al 2019). Inoltre, l’azienda prevede di installare tecnologie all’avanguardia per la purificazione dell’acqua entro la fine del 2023, rendendole operative entro il 2024 in tutte quelle sedi dove viene consumata più acqua. Attraverso questi sforzi, 3M prevede di ridurre i consumi idrici complessivi di circa 9,5 miliardi di litri all’anno.ù

“Stiamo adeguando i nostri stabilimenti produttivi, uno alla volta, con investimenti e miglioramenti che supereranno quanto richiesto, e allo stesso tempo miglioreranno ulteriormente le nostre attività”, ha dichiarato Roman.