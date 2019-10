3M in forte rialzo a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Il titolo 3M viaggia in rialzo a Wall Street nonostante il taglio delle stime sull’utile rettificato 2019.

Il gruppo industriale ha rivisto al ribasso la previsione nel range a 8,99-9,09 dollari per azione dalla precedente forchetta 9,25-9,75 dollari.

Nel terzo trimestre il giro d’affari si è attestato a 7,99 miliardi di dollari contro gli 8,16 miliardi del consensus.

Il titolo scambia in progresso del 3,30%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione al colosso industriale rispetto all’indice di riferimento.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per 3M, con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 163,8 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 169. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all’importante supporto posizionato a quota 160,4.