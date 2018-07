3M Company, salgono ricavi ed utili nel secondo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – 3M Company vede aumentare utili e profitti nel secondo trimestre 2018. La multinazionale statunitense, grande compagnia divisa in settori (dall’elettronica ai prodotti per l’industria fino a salute e sicurezza), dopo i risultati positivi ha aumentato la guidance sugli utili per il 2018.

Gli utili si sono attestati a 1,86 miliardi di dollari, pari a 3,07 dollari per azione, rispetto ai precedenti 1,58 miliardi, pari a 2,58 dollari per azione. Il dato è superiore alle previsioni di consensus che erano per 2,58 dollari per azione.

Salgono anche i ricavi che si portano a 8,39 miliardi di dollari dai 7,81 miliardi del 2017, in crescita del 7,4%. Il dato risulta lievemente superiore alle previsioni (8,38 miliardi). La compagnia aumenta la sua guidance sugli utili per il 2018, passando l’EPS da 8,68-9,03 dollari per azione agli attuali 9,08-9,38 dollari per azione. Il consensus prevedeva utili per 8,78 dollari per azione.

Dopo aver comunicato i risultati, il titolo 3M Company è salito fino ad un massimo del 2,34% nel pre market a Wall Street, soffrendo però un calo in prossimità dell’apertura delle contrattazione e perdendo attualmente l’1,94%.