3M alza le stime, miglior titolo del Dow30

(Teleborsa) – Prepotente rialzo per il colosso industriale, che mostra una salita bruciante del 5,34% sui valori precedenti.

3M ha chiuso il terzo trimestre con un giro d’affari salito a 8,2 miliardi di dollari, contro i 7,9 miliardi stimati dagli analisti. L’anno precedente era pari a 7,7 miliardi.

Per l’anno in corso, la società si attende un utile per azione compreso tra 9-9,10 dollari contro il range 8,80-9,05 stimato in preceedenza.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 235,2 dollari USA, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 230,3. L’equilibrata forza rialzista di 3M è supportata dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 240,2.

