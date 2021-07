3M alza la guidance 2021 su risultati positivi nel secondo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – 3M – colosso industriale statunitense che realizza prodotti per i settori salute, elettronica, energia, sicurezza – ha registrato ricavi in crescita del 24,7% a 8,9 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2021. In particolare, le vendite sono cresciute del 28,1% nella divisione trasporti ed elettronica, del 24,9% nella sanità, del 22,4% in sicurezza e industria e del 20,4% nel segmento Consumer. Su base geografica, le vendite sono cresciute del 28,7% in EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), del 26,1% nelle Americhe e del 20,2% in Asia.

L’utile operativo del secondo trimestre è stato di 2 miliardi di dollari, con margini operativi del 22%. L’utile netto è salito a 1,52 miliardi di dollari, o 2,59 dollari per azione, nei tre mesi al 30 giugno, contro gli 1,3 miliardi di dollari, o 2,25 dollari per azione, dell’anno precedente. Il flusso di cassa operativo è stato di 1,9 miliardi di dollari, con un free cash flow rettificato di 1,6 miliardi di dollari.



“3M ha registrato ottime prestazioni nel secondo trimestre, registrando ancora una volta una crescita organica in tutti i gruppi di attività e aree geografiche, insieme a maggiori utili e un solido flusso di cassa – ha affermato Mike Roman, presidente e amministratore delegato di 3M – Guardando al futuro, rimaniamo concentrati sugli investimenti nelle opportunità di crescita derivanti dalla pandemia, sul miglioramento della produttività e sul progresso nella sostenibilità”.

Sulla base di una forte prima metà dell’anno, 3M ha aggiornato la sua guidance per l’intero 2021. La società prevede ora una crescita delle vendite dal 7 al 10%, mentre le precedenti aspettative erano per una crescita dal 5 all’8%. 3M prevede inoltre profitti nell’intervallo da 9,70 a 10,10 dollari per azione, rispetto a una precedente stima di 9,20-9,70 dollari.