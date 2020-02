2019 record per esportazioni prodotti ittici norvegesi

editato in: da

(Teleborsa) – 2019 record per le esportazioni di prodotti ittici norvegesi. Lo scorso anno la Norvegia ha esportato 2,7 milioni di tonnellate di prodotti ittici raggiungendo un nuovo record pari a 107 miliardi di NOK (corona norvegese), con un aumento dell’8% in termini di valore rispetto al 2018.

Il salmone ha la quota maggiore tra tutte le specie sia in termini di volume delle esportazioni sia in termini di valore. In Italia l’export diretto di salmone norvegese è pari a 61.568 tonnellate per un valore di 388 milioni di euro.

“L’industria ittica norvegese è la risposta perfetta alle nuove tendenze di consumo a livello globale. I consumatori di tutto il mondo ricercano, infatti, alimenti sani, sostenibili e gustosi e i nostri prodotti ittici vanno incontro proprio a queste richieste. Sia il

settore dell‘acquacoltura sia quello della pesca sono stati fondamentali per permetterci di raggiungere un valore record delle esportazioni nel 2019” afferma Renate Larsen, CEO del Norwegian Seafood Council.