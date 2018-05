154mila donne under 35 in Italia guidano un’impresa

editato in: da

(Teleborsa) – Le donne fanno sempre più impresa. Le giovani donne a capo di una impresa in Italia sono 154mila, una ogni 12 aziende femminili. Secondo i dati dell’Osservatorio per l’imprenditoria femminile di Unioncamere-InfoCamere, le “quote rosa” tra le imprese guidate da giovani sono (quasi) una realtà: il 29% delle attività di under 35 ha infatti una donna al comando.

Campania e Lombardia si contendono il primato per la presenza di imprese femminili di under 35, distanziando Lazio e Sicilia. Ma sono Umbria e Friuli Venezia Giulia le regioni che si piazzano al vertice della classifica per tasso di femminilizzazione delle imprese giovanili.