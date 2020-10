1 minuto in Borsa 9 ottobre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa.

Tra i best performers di Milano, in evidenza CNH Industrial (+2,70%). I più forti ribassi si verificano su Pirelli, che continua la seduta con -3,21%.

Scende lo spread, attestandosi a +126 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,72%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, annunciata la Produzione industriale in Italia, pari a 7,7%, e in Francia, dove il valore è 1,3%. Lunedì, in Giappone l’agenda prevede il dato sugli Ordini macchinari core. In Germania martedì i mercati sono in attesa dell’Indice ZEW.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 11.563,25 punti.