1 minuto in Borsa 9 novembre 2017

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.

Buona la performance a Milano del comparto Banche, che riporta un +1,36% sul precedente.

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto Vendite al dettaglio (-6,86%).

L’Euro/Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,32%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Cina annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 1,9%.

In Giappone, pubblicati gli Ordini macchinari core con valore pari a -8,1%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Scorte all’Ingrosso, che delle Vendite all’Ingrosso.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.314,75 punti.