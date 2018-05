1 minuto in Borsa 9 maggio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Brilla Piazza Affari, al contrario dell principali Borse Europee che restano ancorate ai valori della vigilia.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola BPER, con una marcata risalita del 7,40%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Italgas, che prosegue le contrattazioni a -0,93%.

Sessione euforica per il greggio, con il petrolio che mostra un balzo del 2,51%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a -0,2%.

In Francia, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a -0,4%.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dei Prezzi alla Produzione, che delle Vendite all’Ingrosso.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.840 punti.