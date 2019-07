1 minuto in Borsa 9 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore assicurativo (+0,61%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto viaggi e intrattenimento (-1,47%).

Consolida i livelli precedenti lo spread, attestandosi a +211 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,73%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, distribuito il dato sulle Vendite al Dettaglio dell’Italia, pari a -0,7%. Si attende domani dalla Francia e dal Regno Unito la diffusione della Produzione industriale. Si attende dalla Cina la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto sempre domani.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.762,25 punti.