1 minuto in Borsa 9 luglio 2018

(Teleborsa) – Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente Saipem, con un progresso del 3,88%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Unipol, che prosegue le contrattazioni a -1,30%.

L’Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.265 dollari l’oncia.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto domani dalla Cina l’annuncio sia dei Prezzi alla Produzione, che dei Prezzi al Consumo.

Sempre domani saranno diffusi il dato sull’Indice ZEW dalla Germania, e il dato sulla Produzione industriale dalla Francia.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.270,5 punti.