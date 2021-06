1 minuto in Borsa 9 giugno 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Nexi, con una marcata risalita del 2,74%. Le peggiori performance si registrano su Moncler, che ottiene -1,49%.

Nel comparto energetico, seduta in lieve rialzo per il petrolio, che avanza a 70,34 dollari per barile.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicati i Prezzi al Consumo della Cina, pari a 1,3%. È previsto domani sia dalla Francia che dall’Italia l’annuncio della Produzione industriale. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.852,5 punti.