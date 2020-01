1 minuto in Borsa 9 gennaio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

In luce sul listino milanese il comparto tecnologia (+3,02%).

Sul mercato valutario, l’Euro/Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,11.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciato il Tasso di Disoccupazione in Unione Europea, pari a 7,5%, e in Italia, dove il valore è 9,7%. È previsto domani sia dalla Francia che dall’Italia l’annuncio della Produzione industriale.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 8.649,75 punti.