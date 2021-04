1 minuto in Borsa 9 aprile 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben comprata Nexi, che segna un forte rialzo dell’1,68%. I più forti ribassi si verificano su Telecom Italia, che continua la seduta con -1,62%.

Lo Spread peggiora, toccando i +103 punti, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,74%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a 6,6%. In Francia, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a -4,7%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicati i Prezzi alla Produzione. In Giappone mercoledì i mercati sono in attesa degli Ordini macchinari core.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 12.876 punti.