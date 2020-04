1 minuto in Borsa 9 aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.

Buona la performance a Milano del comparto tecnologia (+3,37%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto alimentare, che riporta una flessione di -0,90%.

Tra i principali cambi, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,09.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Italia annunciata la Produzione industriale pari a -1,2%. In Regno Unito, lo stesso dato si attesta su 0,1%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dei Prezzi alla Produzione, che della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 8.186,75 punti.