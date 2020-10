1 minuto in Borsa 8 ottobre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista.

Si distinguono a Piazza Affari il settore viaggi e intrattenimento (+2,99%). l settore automotive, con il suo -0,81%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra i principali cambi, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,18.

È previsto domani sia dalla Francia che dall’Italia e dal Regno Unito l’annuncio della Produzione industriale. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto questo pomeriggio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 11.537,5 punti.