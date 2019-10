1 minuto in Borsa 8 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.

Forte nervosismo a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto materie prime (-2,32%).

Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +144 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,84%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Italia annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a -0,6%. In Germania, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a 0,3%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione. È previsto domani nel pomeriggio ancora dagli Stati Uniti l’annuncio delle Scorte di Petrolio.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.681 punti.