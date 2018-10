1 minuto in Borsa 8 ottobre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata drammatica per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini.

In questa pessima giornata per la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. I più forti ribassi si verificano su Banco BPM, che continua la seduta con -5,58%.

Vendite diffuse sull’oro, che continua la giornata a 1.193,9 dollari l’oncia.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Germania, il valore della Produzione industriale è -0,3%. Domani saranno diffusi il dato sulla Bilancia commerciale dalla Germania, e il dato sulle Partite correnti dal Giappone. Mercoledì, in Francia, sarà pubblicata la Produzione industriale.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 7.580 punti.