1 minuto in Borsa 8 marzo 2021

(Teleborsa) – Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo CNH Industrial (+5,52%). Le peggiori performance si registrano su DiaSorin, che ottiene -2,16%.

Tra le principali materie prime, l’oro è in calo (-0,88%) e si attesta su 1.685,1 dollari l’oncia.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Germania, pubblicata la Produzione industriale, pari a -2,5%. È previsto domani sia dall’Unione Europea che dal Giappone l’annuncio del PIL. In Italia sempre domani i mercati sono in attesa della Produzione industriale.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.491 punti.