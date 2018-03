1 minuto in Borsa 8 marzo 2018

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore Media (+3,03%).

Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,24.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sugli Ordini dell’Industria in Germania, pari a -3,9%, e il dato sul PIL in Giappone, pari a 0,4%. Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del Challenger licenziamenti e di Stoccaggi gas.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.953,25 punti.