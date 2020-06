1 minuto in Borsa 8 giugno 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari progredisce senza grande slancio, mentre i principali mercati europei perdono qualche posizione.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo BPER (+5,63%). Le peggiori performance si registrano su Diasorin, che ottiene -5,60%.

Tra le principali materie prime, seduta positiva per l’oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,79%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Germania, annunciata la Produzione industriale, pari a -17,9%.

In Giappone, il valore del PIL è -0,6%. Si attende domani dall’Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 9.816 punti.