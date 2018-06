1 minuto in Borsa 8 giugno 2018

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa di Milano è in netta decrescita, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato.

Affondano o perdono terreno tutte le Blue Chip di Milano

Le più forti vendite si manifestano su CNH Industrial, che prosegue le contrattazioni a -3,42%.

Torna a galoppare lo spread, che si posiziona a 265 punti, con un forte incremento di 17 punti, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,06%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Francia annunciata la Produzione industriale pari a -0,5%.

In Germania, lo stesso dato si attesta su -1%.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Vendite all’Ingrosso, che delle Scorte all’Ingrosso.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.088,75 punti.